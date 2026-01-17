Combinata nordica Jens Luraas Oftebro vince in volata l’Individual Compact di Oberhof Quattro azzurri nella top25
Nell'apertura della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica, Jens Luraas Oftebro si è imposto in volata nell’Individual Compact di Oberhof. La gara ha visto quattro atleti italiani entrare nella top 25, sottolineando il buon livello della squadra in questa stagione.
Va in archivio con il successo in volata di Jens Luraas Oftebro l’Individual Compact di Oberhof, gara inaugurale della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Si tratta del primo sigillo stagionale per il norvegese, che conquista così l’ottava vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore lanciando un segnale importante verso i Giochi Olimpici. Il 25enne scandinavo ha costruito il suo trionfo odierno nel segmento di salto, firmando il quarto punteggio e mettendosi nella condizione ideale per andare a caccia del primo posto nel fondo sulla distanza dei 7,5 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it
