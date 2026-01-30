Combinata nordica | Ida Marie Hagen guida la Mass Start di Seefeld

Questa mattina a Seefeld, Ida Marie Hagen si è presa subito il comando nella gara di combinata nordica, guidando la mass start femminile. La prova di fondo ha confermato le aspettative, con Hagen che ha mantenuto il vantaggio e chiuso al primo posto, dando il via a un weekend che si preannuncia intenso per la Coppa del Mondo.

Epilogo scontato per la prova di fondo che apre la mass start ed in generale il weekend di Seefeld dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Al comando dopo i 5 chilometri sugli sci stretti troviamo infatti la leader della classifica generale Ida Marie Hagen. Dominio per la norvegese che si è lanciata in solitaria chiudendo con il tempo di 13:51.8. Occhio però che il successo non è già scritto, visto che c'è qualcuna che potrebbe rimontare. Alle sue spalle la connazionale Marte Leinan Lund, staccata di 12" (3.1 punti) e soprattutto la statunitense Alexa Brabec, una che sul trampolino ci sa fare alla grande.

