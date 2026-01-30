Colpo Spezia | nel mirino c’è Ambrosino Si è allenato Bonfanti oggi arriva Ruggero

Lo Spezia punta Giuseppe Ambrosino. Il club ha in programma di chiudere l’accordo con il Napoli per l’attaccante, che potrebbe rafforzare la rosa nelle prossime settimane. Oggi si è allenato anche Bonfanti, mentre Ruggero è arrivato in città per sostenere le visite mediche. Intanto, l’Edoardo Soleri sembra ormai vicino alla Sampdoria, lasciando spazio alle trattative di mercato.

Edoardo Soleri verso la Sampdoria, lo Spezia vicino al 'colpo' Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli. Nel mezzo ingaggiato il bomber Laurs Skjellerup dal Sassuolo, ceduto il difensore Antonio Candela all' Empoli. Continua senza soste il processo di ristrutturazione della squadra aquilotta, nei meandri di un mercato dove si è cercato di acquisire anche top player, vedi Nzola, passato al Sassuolo e Johnsen, in dirittura con il Palermo. Salvo dietrofront Edoardo Soleri andrà a giocare sotto la Lanterna a fronte di un'offerta di acquisto che la Samp formalizzerà dopo il derby. I dirigenti aquilotti, per sostituire Soleri, sono piombati su Giuseppe Ambrosino, classe 2003, di proprietà del Napoli, che vanta già esperienze in cadetteria nelle fila del Catanzaro e del Frosinone (37 presenze e 5 gol, di cui uno proprio alla Sampdoria ), con l'aggiunta di un debutto in A, con la formazione di Conte, il 30 agosto 2025.

