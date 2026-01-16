Il mercato dello Spezia si intensifica con l’ingaggio di Alessandro Romano, giovane regista svizzero classe 2006 proveniente dalla Roma. L’accordo, finalizzato dal ds Melissano con i dirigenti giallorossi e approvato dall’allenatore Gasperini, prevede un prestito a Spezia. Ultimi dettagli per le operazioni di mercato di Bonfanti e Skjellerup, mentre lo Spezia si prepara ad affrontare la nuova stagione con una squadra rinnovata e ambiziosa.

Spezia scatenato sul mercato. Il regista svizzero Alessandro Romano, classe 2006, è aquilotto. Ieri l’affondo decisivo del ds Melissano con i dirigenti della Roma, i quali hanno dato l’ok al trasferimento in prestito in Liguria, dopo il via libera del tecnico giallorosso Gasperini. Il giovane atleta è arrivato ieri alla Spezia per le visite mediche e oggi effettuerà la prima seduta di allenamento a Follo. Possibile la sua convocazione per la gara di Palermo. Parallelamente, ieri mattina, il trequartista Mattia Valoti, acquisito dallo Spezia a titolo definitivo dalla Cremonese e legatosi al club bianco fino al 30 giugno 2026, con opzione per il prolungamento contrattuale in caso di salvezza, ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mercato Romano prende casa a Spezia. Ultimi dettagli per Bonfanti e Skjellerup

