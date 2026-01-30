Colpi di fucile contro l’abitazione di un parente scatta l’arresto

I Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato ieri sera un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha sparato col fucile contro l’abitazione di un parente e ora si trova in manette, mentre sono in corso le verifiche sulle motivazioni del gesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 39 anni del posto, già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia. L'intervento dei militari dell'Arma è scattato in seguito alla segnalazione di colpi d'arma da fuoco uditi in zona. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il 39enne avrebbe esploso due colpi di fucile – arma al momento non rinvenuta – contro l'abitazione di un parente, residente nel suo stesso condominio.

