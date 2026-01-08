Colpi di fucile contro la chiesa dell' ex-parroco di Prato

A Prato, la chiesa di Gesù Divin Lavoratore nella frazione di San Paolo è stata oggetto di un atto vandalico: sono stati esplosi alcuni colpi di fucile contro l'edificio. Padre Giovanni Giannalia, ex-parroco della chiesa, aveva svolto il suo ruolo in questa comunità prima di tornare in Sicilia. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla serenità del luogo di culto.

A Prato, padre Giovanni Giannalia è stato per tanto tempo parroco della chiesa di Gesù Divin Lavoratore nella frazione di San Paolo, prima di tornare nella "sua" Sicilia. Ricopre attualmente l'incarico di parroco nella chiesa di San Filippo Neri, in uno dei quartieri più complicati di Palermo.

