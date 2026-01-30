Colpa dei sensi le anticipazioni della fiction con Gabriel Garko

Parte stasera Colpa dei sensi, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriel Garko: ecco le anticipazioni e la trama. Andiamo a leggere le anticipazioni di Colpa dei sensi, la nuova fiction con protagonista Gabriel Garko. La data di inizio della miniserie è fissata per questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, naturalmente su Canale 5. Lo show è nato da un’idea di Simona Izzo ed è diretto da Ricky Tognazzi. Tre le puntate che terranno compagnia al grande pubblico, ognuna di esse formata da due episodi. Nel cast, oltre a Gabriel Garko, troviamo Anna Safroncik, Tommaso Basili, Ricky Tognazzi, Francesco Venditti, Giorgia Würth. 🔗 Leggi su Novella2000.it

