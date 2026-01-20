Gabriel Garko protagonista in Colpa dei sensi | torna la coppia di successo con Anna Safroncik

Una nuova fiction che ha come protagonista il torinese Gabriel Garko sta per andare in onda su Canale 5. Venerdì 30 gennaio sarà trasmessa la prima puntata di 'Colpa dei sensi', una fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che lo avevano già scelto nel 2024 per il ruolo principale in "Se potessi dirti addio" una miniserie drammatica dove aveva interpretato Marcello, un uomo che aveva perso la memoria e che con l'aiuto di una neuropsichiatra, Elena, interpretata da Anna Safroncik, riusciva a ricostruire il suo passato. Grazie al successo ottenuto insieme in "Se potessi dirti addio" Gabriel Garko e Anna Safroncik hanno conquistato il pubblico di Mediaset.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Gabriel Garko hot in Colpa dei Sensi: “Sono stato col sedere di fuori davanti a tutta la troupe, spero non sia stata tagliata la scena”

Il pianoforte di Paul Robino torna protagonista con ‘I sensi del mare’Il pianista e compositore Paul Robino torna con il suo nuovo album, ‘I sensi del mare’, disponibile da venerdì 23 gennaio in CD e vinile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mediaset, ecco le nuove serie tv: Una nuova vita con Anna Valle e Colpa dei sensi con Gabriel Garko; Comunicazione Italiana; Le 10 Serie Tv italiane più brutte di tutti i tempi; Pitti Uomo, Mulish reinterpreta l’outerwear. La sartorialità come linguaggio contemporaneo VIDEO.

Gabriel Garko hot in Colpa dei Sensi: Sono stato col sedere di fuori davanti a tutta la troupe, spero non sia stata tagliata la scena - Gabriel Garko parla di una scena molto ho che lo vede protagonista in Colpa dei Sensi, su Canale 5 dal 30 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme in Colpa dei sensi. I due attori sono i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La prima puntata andrà in onda venerdì 30 gennaio. - facebook.com facebook