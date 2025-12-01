Emma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma È arrivata in pronto soccorso in codice rosso

Ilmessaggero.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Emma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma. È arrivata in pronto soccorso in codice rosso

