Emma Bonino in terapia intensiva a Roma | arrivata in codice rosso al Santo Spirito
E mma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ ospedale Santo Spirito di Roma nella serata del 30 novembre 2025. La storica leader radicale ed ex ministra degli Esteri è arrivata al pronto soccorso in codice rosso, la classificazione che indica situazioni di massima urgenza e pericolo di vita imminente. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, dopo il primo intervento in pronto soccorso i medici hanno deciso di trasferire Bonino nel reparto di terapia intensiva per garantire un monitoraggio costante e cure appropriate. Repubblica spiega che nonostante la gravità della situazione, da fonti di +Europa si apprende che l’ex ministra sarebbe vigile e che la situazione sarebbe sotto controllo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
