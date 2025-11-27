Fondazione Ampioraggio fa tappa a Colleferro | dal 27 al 29 novembre l’Assemblea dei Soci

e Ampioraggio Day, laboratorio territoriale per immaginare la Città dell’Innovazione. C olleferro (RM), 27 novembre 2025  – A pochi mesi dall’edizione 2025 di Jazz’Inn, il percorso di innovazione territoriale prosegue e trova a Colleferro una nuova tappa, dove visione, comunità e progettazione condivisa si intrecciano in una tre giorni pensata per dare continuità e profondità al lavoro avviato. Dal 27 al 29 novembre la città ospiterà un programma che mette in dialogo cultura civica, riflessione strategica e laboratori partecipativi, trasformando Colleferro in uno spazio aperto di confronto, ascolto e costruzione collettiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

