Close-up e Parlour magic show alla Libreria Eli

Questa sera alla Libreria Eli torna il Circolo degli Illusionisti con il suo show mensile. I maghi si esibiranno a pochi passi dal pubblico, facendo trucchi e illusioni dal vivo. L’evento promette di sorprendere e coinvolgere chi si lascia catturare dalla magia a distanza ravvicinata.

Torna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli. Uno spettacolo di magia che si svolge a distanza ravvicinata, dove i maghi del Circolo eseguiranno trucchi e illusioni direttamente davanti al pubblico.Il close-up magic è un tipo di magia molto interattiva e.

