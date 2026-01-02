Mercatino del libro usato alla Libreria Eli
La Libreria Eli apre il 2026 con il suo mercatino del libro usato, un’opportunità per arricchire la propria collezione a prezziConvenienti. Potrai scegliere tra una vasta selezione di libri, acquistando un chilo di volumi per soli 5 euro. Un’iniziativa pensata per appassionati e lettori di ogni età, che desiderano scoprire nuovi titoli o dare nuova vita ai loro libri preferiti.
La libreria Eli inaugura il 2026 con il mercatino del libro usato, un’occasione unica in cui potrai acquistare un chilo di libri per soli 5 euro. Per il primo weekend dell’anno, il 2, il 3, il 4 e il 5 gennaio, ti invitiamo a cercare le tue prossime letture, dando una seconda possibilità a libri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
