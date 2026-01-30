ck hutchison attacca la decisione panamense definendola priva di base legale concreta

Ck Hutchison non ha risparmiato critiche sulla decisione di Panama di confiscare un porto strategico. L’azienda sostiene che l’atto non abbia basi legali solide e ha annunciato di voler opporsi legalmente alla mossa delle autorità locali. La disputa si fa sempre più accesa, con il colosso cinese che minaccia di portare il caso in tribunale.

Ck Hutchison ha lanciato un duro attacco contro la decisione presa dalle autorità panamensi di confiscare il controllo di un porto strategico nel paese, definendola priva di fondamento giuridico concreto. L’azienda, con sede a Hong Kong e attiva in diversi settori tra cui telecomunicazioni e infrastrutture portuali, ha sottolineato che la misura adottata dal governo panamense non è supportata da prove legali solide né da normative chiare che giustifichino l’intervento. Il caso riguarda il porto di Balboa, uno dei principali snodi logistici del Canale di Panama, dove Ck Hutchison detiene una quota significativa attraverso la controllata Hutchison Ports. 🔗 Leggi su Ameve.eu

