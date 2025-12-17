Meloni alla Camera sugli asset russi | Non avalliamo alcuna decisione serve una base legale
Giorgia Meloni si è presentata questa mattina alla Camera dei Deputati per riferire sui temi che saranno discussi nel prossimo Consiglio Ue, previsto per il 18 e 19 dicembre. Tra gli argomenti in agenda, gli asset russi e la necessità di una base legale condivisa, sottolineando l'importanza di un'azione coordinata a livello europeo.
Giorgia Meloni è arrivata questa mattina alla Camera dei Deputati, pronta a riferire davanti al Parlamento i temi che saranno affrontati nel prossimo Consiglio Ue, previsto per il 18 e il 19 dicembre. Un momento attesissimo, soprattutto per quanto riguarda la situazione ucraina. Le questioni in ballo sono molteplici: dal sostegno economico, fino all’utilizzo degli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
MELONI ANNUNCIA LA POSIZIONE DELL'ITALIA SUGLI ASSET RUSSI ALLA CAMERA
