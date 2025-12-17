Meloni alla Camera sugli asset russi | Non avalliamo alcuna decisione serve una base legale

Giorgia Meloni si è presentata questa mattina alla Camera dei Deputati per riferire sui temi che saranno discussi nel prossimo Consiglio Ue, previsto per il 18 e 19 dicembre. Tra gli argomenti in agenda, gli asset russi e la necessità di una base legale condivisa, sottolineando l'importanza di un'azione coordinata a livello europeo.

Meloni alla Camera, campo largo diviso sugli asset russi. M5s: “No alla confisca”. Pd: “Finalizzare proposta in tempi brevi” - “Alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea”, si impegna il governo “a non supportare – in sede di Con ... ilfattoquotidiano.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.