Cop30 nessuna decisione concreta è stata presa Ma resta senza precedenti la partecipazione di 900 indigeni

di Silvia Zaccaria Global Mutirao Decision è il titolo all’apparenza incoraggiante del documento finale della 30esima Conferenza delle parti sul cambiamento climatico. In realtà però nessuna decisione concreta è stata presa e non c’è stato alcun consenso globale; solo l’ennesima conferma dell’accentuata frammentazione della comunità internazionale rispetto al cambiamento climatico. Lasciamo quindi Belém con l’amaro in bocca per le promesse infrante proprio lì, nel cuore dell’Amazzonia, in quella che doveva essere la Cop della Verità. La partecipazione di 900 indigeni, seppure in veste di meri osservatori (“party overflow”, cioè letteralmente “fuori delegazione”) – o “kuntari katu” (letteralmente “quelli che parlano bene”), come hanno scelto di autodefinirsi ricorrendo ancora una volta ad un termine della lingua “generale” amazzonica – alla programmazione ufficiale dell’evento, ha rappresentato senza dubbio un fatto senza precedenti nella storia delle Cop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cop30, nessuna decisione concreta è stata presa. Ma resta senza precedenti la partecipazione di 900 indigeni

