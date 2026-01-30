Cittadino denuncia tentativo di frode reo arrestato dopo segnalazione del vicino di palazzo

Un uomo di 44 anni di Salerno è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri dopo aver tentato di truffare una donna di 90 anni a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. La segnalazione è arrivata dal vicino di casa, che ha notato comportamenti sospetti e ha avvisato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno fermato l’uomo prima che potesse portare a termine la truffa.

Un 44enne originario di Salerno è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri dopo aver tentato la truffa a una donna novantenne residente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. L'episodio si è verificato ieri, 30 gennaio 2026, in un contesto che conferma l'aumento delle frodi mirate agli anziani, spesso con tecniche psicologiche calibrate per sfruttare la vulnerabilità emotiva delle vittime. L'uomo si è presentato come un falso maresciallo dei carabinieri, chiamando la pensionata per annunciare un presunto incidente grave capitato alla figlia, coinvolta in un falso reato. Il racconto era dettagliato, credibile, e proiettava l'anziana in uno stato di panico.

