Terremoto nella Lega 7 espulsi | Motivo? Non accettiamo la sottomissione a Fratelli d' Italia
Nelle recenti settimane, diversi militanti della Lega Salvini Premier di Comacchio sono stati espulsi, tra cui assessori e consiglieri comunali. La decisione, motivata dall’assenza di accettazione della sottomissione a Fratelli d’Italia, ha provocato un’importante scossa nel panorama politico locale. Questa vicenda si inserisce in un contesto di tensioni interne e di confronto tra le forze politiche, evidenziando le divisioni all’interno del partito.
Espulsi dalla Lega. Il mondo della politica locale si scuote (anche dopo la vicenda Bergamini). “Nelle settimane scorse noi militanti Lega Salvini Premier, Sandro Beltrami e Rosanna Cinti, assessori di Comacchio, Pier Paolo Carli, presidente del Consiglio e Luigi Fantinuoli, Veronica Negri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Blitz della Polizia e stranieri espulsi, Fratelli d'Italia: "Il nostro obiettivo è dare sicurezza ai quartieri"
Leggi anche: Sondaggio Swg, cresce solo Fratelli d’Italia. Calano Pd e Forza Italia. Stabile la Lega
La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari per la sede di San Benedetto dei Marsi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.