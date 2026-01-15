Terremoto nella Lega 7 espulsi | Motivo? Non accettiamo la sottomissione a Fratelli d' Italia

Nelle recenti settimane, diversi militanti della Lega Salvini Premier di Comacchio sono stati espulsi, tra cui assessori e consiglieri comunali. La decisione, motivata dall’assenza di accettazione della sottomissione a Fratelli d’Italia, ha provocato un’importante scossa nel panorama politico locale. Questa vicenda si inserisce in un contesto di tensioni interne e di confronto tra le forze politiche, evidenziando le divisioni all’interno del partito.

