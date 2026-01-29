Il destino della Lega in un chilometro e mezzo | i Vannacciani parlano di Chiesa Cisint di Islam

Domani a città si aspetta un pomeriggio di fuoco tra i leghisti. Due eventi in contemporanea attirano l’attenzione: da un lato, le parole di Vannacci su Chiesa, dall’altro, le dichiarazioni di Cisint sull’Islam. La giornata si preannuncia tesa, con i membri del partito pronti a confrontarsi su temi caldi e divisivi.

Per domani, 30 gennaio, si annunciano scintille leghiste in città. Doppio evento in contemporanea per due diverse facce del partito: Vannacci e Cisint. Da un lato, alla Stazione marittima, l'ex sindaca di Monfalcone tornerà sui punti della sua ‘guerra’ personale da esponente politica, quella.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Recentemente, la Lega ha adottato posizioni più moderate, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi sostenitori.

