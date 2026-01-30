Ciclone Harry Minasi sottolinea l' attenzione del ministro Salvini in visita ai comuni più colpiti

Oggi Matteo Salvini ha fatto visita ai comuni di Bova Marina e Melito di Porto Salvo, tra i più colpiti dal ciclone Harry. Il ministro delle infrastrutture ha percorso le zone devastate, ascoltando le richieste degli abitanti e verificando di persona i danni. La visita si inserisce in un’azione più ampia di attenzione alle aree colpite, mentre i residenti sperano in risposte rapide e interventi concreti.

La senatrice leghista: "La sua presenza conferma che lo Stato c'è. Interventi rapidi per salvare economia e territorio" "Oggi il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha visitato Bova Marina e Melito di Porto Salvo, le aree della fascia jonica reggina duramente colpite dal ciclone Harry. La presenza del ministro insieme ai sindaci e alle comunità locali, rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità istituzionale". È quanto ha affermato la senatrice della Lega Tilde Minasi. A margine dei sopralluoghi Minasi ha dichiarato: "Ringrazio il Ministro Salvini per essere venuto sul territorio.

