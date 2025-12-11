Pallamano | Paesi Bassi e Francia raggiungono le semifinali ai Mondiali femminili

Le semifinali dei Mondiali femminili di pallamano 2025 sono state definite, con Paesi Bassi e Francia che si sono aggiunte alle già qualificate Germania e Norvegia. Questi risultati assicurano alle squadre ancora in corsa la possibilità di conquistare il titolo iridato, completando il quadro delle finaliste di questa edizione del torneo.

Dopo aver promosso Germania e Norvegia ieri, i Mondiali femminili 2025 di pallamano oggi hanno reso note le altre due semifinaliste che hanno completato il tabellone delle squadre ancora in gioco per aggiudicarsi il trofeo iridato. Partita intensa a Rotterdam fra i Paesi Bassi e l’Ungheria, vinta 28-23 dalle padrone di casa. Match indirizzato nel primo tempo con il 14-9 con cui si va negli spogliatoi. Magiare coriacee nella ripresa, ma non in grado di rientrare in partita: olandesi invece trascinate dalle 8 reti di Dione Housheer. A chiudere il programma la super sfida tra Francia e Danimarca. Le transalpine l’hanno spuntata 31-26: anche in questo caso 5 gol di distanza, in una gara in fotocopia rispetto a quella precedente incanalata da una prima frazione chiusa sul 17-12 dalle Bleus, trascinate dalla precisione di Sarah Bouktit; per lei 8 gol su 8 tentativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

