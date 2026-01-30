Ciclista 40enne travolto da una Fiat Punto sulla Pontebbana è morto sul colpo Strada chiusa

Un uomo di 40 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Fiat Punto sulla Pontebbana, a Conegliano. La strada è stata subito chiusa al traffico. L’incidente è avvenuto questa sera, poco dopo la rotonda di via Venezia. La vittima era in bicicletta quando è stato investito e non ci sono stati tentativi di rianimarlo. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica.

CONEGLIANO - Incidente mortale questa sera, venerdì 30 gennaio, sulla statale Pontebbana a Conegliano, all'altezza di via Venezia e qualche centinaio di metri dopo la rotonda che porta all'imbocco dell'autostrada. Stando a quanto finora appreso un'auto, una Punto di colore bianco, ha travolto un uomo in bicicletta, scaraventandolo a terra e ferendolo mortalmente. I soccorsi Nonostante i soccorsi immediati, per il ciclista 40enne ghanese non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico: sul posto oltre al 118, anche la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Conegliano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un ciclista è stato investito e ha perso la vita questa sera sulla Pontebbana a Conegliano.

Un ciclista di 65 anni è stato investito e trascinato sotto un camion in via Marco Polo a Gaggiano, vicino a Milano.

