Ciclista travolto da una Fiat Punto sulla Pontebbana è morto sul colpo Strada chiusa

Un ciclista è stato investito e ha perso la vita questa sera sulla Pontebbana a Conegliano. La Fiat Punto lo ha travolto mentre attraversava la strada, poco dopo la rotonda di via Venezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre i rilievi erano in corso.

CONEGLIANO - Incidente mortale questa sera, venerdì 30 gennaio, sulla statale Pontebbana a Conegliano, all'altezza di via Venezia e qualche centinaio di metri dopo la rotonda che porta all'imbocco dell'autostrada. Stando a quanto finora appreso un'auto, una Punto di colore bianco, ha travolto un uomo in bicicletta, scaraventandolo a terra. I soccorsi Nonostante i soccorsi immediati, per il ciclista non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico: sul posto oltre al 118, anche la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Conegliano.

