Chloé Zhao torna a parlare del suo lavoro e di come affronta il dolore. Sul set di Hamnet, il suo nuovo film su Shakespeare e la perdita di un figlio, ha raccontato di aver ballato per superare il dolore. La regista ha spiegato che, nonostante la neurodivergenza sia spesso stigmatizzata, può diventare un vero e proprio superpotere. Quasi cinque anni dopo il successo di Nomadland, Zhao si prepara a ripetere il trionfo con questa storia intensa e personale.

Mentre la troupe vibrava all’unisono «sono volate via parecchie parrucche», ricorda Zhao. «Succede quando si prendono i funghi, succede quando si fa l’amore». E sì, dice la regista 43enne, serena come un’insegnante di yoga: «Succede quando si balla». Zhao è rannicchiata su un accogliente divano verde nel suo rifugio in stile anni Cinquanta nascosto in una strada senza uscita di Los Angeles brulicante di enormi piante grasse. Struccata e a piedi nudi, i lunghi capelli scuri le ricadono sul colletto del vestito polo. Di tanto in tanto rivolge uno sguardo vigile al suo nuovo trovatello, Foxy, un incrocio tra pastore tedesco, husky siberiano e (per l’1 percento) Chihuahua, almeno stando al test del DNA che gli ha fatto fare per verificare la presenza di coyote (risultato negativo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chloé Zhao: «Sul set di Hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore. La neurodivergenza è stigmatizzata, ma può diventare un super potere»

Approfondimenti su Chloé Zhao

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chloé Zhao

Argomenti discussi: Chloé Zhao, ogni film è per me un modo per ascoltare il mondo; Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul Mescal; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo; Al cinema un nuovo film racconta Shakespeare in modo diverso.

Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul MescalPrima che si spegnessero le luci, alla premiere mondiale di Hamnet del Telluride Film Festival, la sua regista Chloé Zhao ha chiesto al pubblico di chiudere gli occhi e mettersi una mano sul cuore. Ab ... elle.com

Hamnet, Chloé Zhao parla del superpotere di essere una regista neurodivergente: Ho un’estrema sensibilitàLa sua mente, spiega, assorbe una quantità di stimoli fuori dal comune: Mi capita di pensare già a cosa l'altro pensa di me, di notare il significato di un abito, di un gesto, di un tono. Non riesco ... movieplayer.it

Al Visionario da giovedì 5 febbraio HAMNET. NEL NOME DEL FIGLIO, firmato dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar Chloé Zhao. Basato sul romanzo di Maggie O'Farrell e interpretato da Jessie Buckley e Paul Mescal, il film racconta la potente storia d'a - facebook.com facebook

Chloé Zhao entra nella storia degli Oscar come seconda donna dopo Jane Campion a ricevere una seconda candidatura per la miglior regia, ottenuta per “Hamnet”. x.com