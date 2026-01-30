Chloé Zhao | Sul set di Hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore La neurodivergenza è stigmatizzata ma può diventare un super potere
Chloé Zhao torna a parlare del suo lavoro e di come affronta il dolore. Sul set di Hamnet, il suo nuovo film su Shakespeare e la perdita di un figlio, ha raccontato di aver ballato per superare il dolore. La regista ha spiegato che, nonostante la neurodivergenza sia spesso stigmatizzata, può diventare un vero e proprio superpotere. Quasi cinque anni dopo il successo di Nomadland, Zhao si prepara a ripetere il trionfo con questa storia intensa e personale.
Mentre la troupe vibrava all’unisono «sono volate via parecchie parrucche», ricorda Zhao. «Succede quando si prendono i funghi, succede quando si fa l’amore». E sì, dice la regista 43enne, serena come un’insegnante di yoga: «Succede quando si balla». Zhao è rannicchiata su un accogliente divano verde nel suo rifugio in stile anni Cinquanta nascosto in una strada senza uscita di Los Angeles brulicante di enormi piante grasse. Struccata e a piedi nudi, i lunghi capelli scuri le ricadono sul colletto del vestito polo. Di tanto in tanto rivolge uno sguardo vigile al suo nuovo trovatello, Foxy, un incrocio tra pastore tedesco, husky siberiano e (per l’1 percento) Chihuahua, almeno stando al test del DNA che gli ha fatto fare per verificare la presenza di coyote (risultato negativo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Chloé Zhao
Chloé zhao commenta hamnet considerato il miglior film di sempre
Hamnet il regista chloe zhao svela l’influenza della mitologia greca nel dramma candidato all’oscar
Ultime notizie su Chloé Zhao
Argomenti discussi: Chloé Zhao, ogni film è per me un modo per ascoltare il mondo; Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul Mescal; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo; Al cinema un nuovo film racconta Shakespeare in modo diverso.
Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul MescalPrima che si spegnessero le luci, alla premiere mondiale di Hamnet del Telluride Film Festival, la sua regista Chloé Zhao ha chiesto al pubblico di chiudere gli occhi e mettersi una mano sul cuore. Ab ... elle.com
Hamnet, Chloé Zhao parla del superpotere di essere una regista neurodivergente: Ho un’estrema sensibilitàLa sua mente, spiega, assorbe una quantità di stimoli fuori dal comune: Mi capita di pensare già a cosa l'altro pensa di me, di notare il significato di un abito, di un gesto, di un tono. Non riesco ... movieplayer.it
Al Visionario da giovedì 5 febbraio HAMNET. NEL NOME DEL FIGLIO, firmato dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar Chloé Zhao. Basato sul romanzo di Maggie O'Farrell e interpretato da Jessie Buckley e Paul Mescal, il film racconta la potente storia d'a - facebook.com facebook
Chloé Zhao entra nella storia degli Oscar come seconda donna dopo Jane Campion a ricevere una seconda candidatura per la miglior regia, ottenuta per “Hamnet”. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.