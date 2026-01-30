Chloé Zhao | Sul set di Hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore La neurodivergenza è stigmatizzata ma può diventare un super potere

Da vanityfair.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chloé Zhao torna a parlare del suo lavoro e di come affronta il dolore. Sul set di Hamnet, il suo nuovo film su Shakespeare e la perdita di un figlio, ha raccontato di aver ballato per superare il dolore. La regista ha spiegato che, nonostante la neurodivergenza sia spesso stigmatizzata, può diventare un vero e proprio superpotere. Quasi cinque anni dopo il successo di Nomadland, Zhao si prepara a ripetere il trionfo con questa storia intensa e personale.

Mentre la troupe vibrava all’unisono «sono volate via parecchie parrucche», ricorda Zhao. «Succede quando si prendono i funghi, succede quando si fa l’amore». E sì, dice la regista 43enne, serena come un’insegnante di yoga: «Succede quando si balla». Zhao è rannicchiata su un accogliente divano verde nel suo rifugio in stile anni Cinquanta nascosto in una strada senza uscita di Los Angeles brulicante di enormi piante grasse. Struccata e a piedi nudi, i lunghi capelli scuri le ricadono sul colletto del vestito polo. Di tanto in tanto rivolge uno sguardo vigile al suo nuovo trovatello, Foxy, un incrocio tra pastore tedesco, husky siberiano e (per l’1 percento) Chihuahua, almeno stando al test del DNA che gli ha fatto fare per verificare la presenza di coyote (risultato negativo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chlo233 zhao sul set di hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore la neurodivergenza 232 stigmatizzata ma pu242 diventare un super potere

© Vanityfair.it - Chloé Zhao: «Sul set di Hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore. La neurodivergenza è stigmatizzata, ma può diventare un super potere»

Approfondimenti su Chloé Zhao

Chloé zhao commenta hamnet considerato il miglior film di sempre

Hamnet il regista chloe zhao svela l’influenza della mitologia greca nel dramma candidato all’oscar

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chloé Zhao

Argomenti discussi: Chloé Zhao, ogni film è per me un modo per ascoltare il mondo; Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul Mescal; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo; Al cinema un nuovo film racconta Shakespeare in modo diverso.

Parliamo d'amore con Chloe Zhao e Paul MescalPrima che si spegnessero le luci, alla premiere mondiale di Hamnet del Telluride Film Festival, la sua regista Chloé Zhao ha chiesto al pubblico di chiudere gli occhi e mettersi una mano sul cuore. Ab ... elle.com

Hamnet, Chloé Zhao parla del superpotere di essere una regista neurodivergente: Ho un’estrema sensibilitàLa sua mente, spiega, assorbe una quantità di stimoli fuori dal comune: Mi capita di pensare già a cosa l'altro pensa di me, di notare il significato di un abito, di un gesto, di un tono. Non riesco ... movieplayer.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.