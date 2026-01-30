Chiusura programmata per l’impianto di Cassino in attesa di ripresa a fine settimana

Questa mattina l’impianto di Cassino, gestito da Stellantis, ha chiuso i battenti. La pausa durerà fino a venerdì 7 febbraio, in attesa di riprendere le attività nel fine settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza indicare motivazioni precise. La chiusura interessa tutto il sito produttivo e potrebbe avere ripercussioni sull’occupazione e sulla produzione locale. La città rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla ripresa.

L'impianto produttivo di Cassino, gestito dal gruppo Stellantis, è stato sottoposto a una chiusura programmata che si protrarrà fino al 7 febbraio. La decisione è stata presa per consentire interventi di manutenzione straordinaria e ottimizzazione dei processi produttivi all'interno della struttura, che rappresenta uno dei poli industriali più significativi del Sud Italia nel settore automobilistico. L'arresto temporaneo della linea di montaggio riguarda l'intera area operativa di Cassino, con impatto diretto sulle attività di produzione di modelli attualmente in fase di ciclo produttivo. Il blocco non è legato a problemi tecnici o a disservizi imprevisti, ma rappresenta una scelta strategica del gruppo per garantire la sicurezza degli impianti, la qualità del prodotto finale e l'efficienza operativa a lungo termine.

