Liste d’attesa all’Asl | In Toscana visite notturne e nei fine settimana

In Toscana, le visite e le prestazioni diagnostiche vengono offerte anche in orari serali e nel fine settimana. L’assessora alla Sanità Monia Monni sottolinea che questa modalità rappresenta una strategia consolidata e strutturale, finalizzata a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accessibilità del servizio pubblico sanitario. Questa scelta organizzativa si inserisce nel quadro di un impegno continuo per garantire un’assistenza più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.

L'assessora regionale alla Sanità Monia Monni risponde alla proposta del gruppo toscano di Fratelli d'Italia di programmare visite specialistiche e prestazioni diagnostiche anche la sera e nel fine settimana? "In Toscana lo si fa da tempo di offrire prestazioni sanitarie in orari serali o nel fine settimana - scrive Monni -, e non è qualcosa di occasionale o una sperimentazione dell'ultima ora: è una scelta organizzativa strutturale, costruita nel tempo, soprattutto per la diagnostica, al fine di ridurre le liste di attesa e rendere il servizio pubblico più accessibile a tutte e a tutti. Da gennaio a novembre del 2025, sono state prenotate 239.

