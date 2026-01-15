Liste di attesa in Toscana già si fanno prestazioni la sera e nei fine settimana
In Toscana, già da tempo, alcune strutture sanitarie offrono prestazioni anche in orari serali e nei fine settimana. Questa modalità consente di ridurre le liste di attesa e migliorare l'accessibilità alle visite specialistiche e diagnostiche. La proposta di estendere ulteriormente questa iniziativa, ispirandosi al modello piemontese, mira ad aumentare l’efficienza del sistema sanitario regionale, offrendo ai cittadini tempi di attesa più contenuti e più flessibilità nelle prenotazioni.
Programmare visite specialistiche e prestazioni diagnostiche anche la sera e nel fine settimana? "Buona idea quella del gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia – commenta l'assessora alla sanità Monia Monni – e infatti in Toscana lo si fa da tempo: il modello Piemonte a cui si.
