Liste di attesa in Toscana già si fanno prestazioni la sera e nei fine settimana

In Toscana, già da tempo, alcune strutture sanitarie offrono prestazioni anche in orari serali e nei fine settimana. Questa modalità consente di ridurre le liste di attesa e migliorare l'accessibilità alle visite specialistiche e diagnostiche. La proposta di estendere ulteriormente questa iniziativa, ispirandosi al modello piemontese, mira ad aumentare l’efficienza del sistema sanitario regionale, offrendo ai cittadini tempi di attesa più contenuti e più flessibilità nelle prenotazioni.

Liste di attesa in sanità. La vostra esperienza al numero WhatsApp 366.8726275 Segnalate a Tempostretto gli eccessivi ritardi nelle prestazioni sanitarie richieste alle strutture pubbliche... facebook

Liste d'attesa, infermieri pugliesi favorevoli al piano di abbattimento ma avvertono: "Senza personale non è sostenibile" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.