La Juventus aspetta di sapere se potrà contare su Osimhen. Domani si tengono i sorteggi dei playoff di Champions, con Bruges e Galatasaray in lizza. La partita di domani potrebbe cambiare molto, a seconda di quale avversaria uscirà dal sorteggio. I tifosi sono in attesa di notizie ufficiali e sperano in un buon esito.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 rimediato dalla Juventus di Luciano Spalletti allo stadio 'Louis II' contro il Monaco nella 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Un punto che non ha fatto altro che confermare la partecipazione dei bianconeri ai playoff del torneo: domani il sorteggio, incontreranno Bruges o Galatasaray. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Juve, ora Osi? Domani sorteggi dei playoff Champions: Bruges o Galatasaray”

Approfondimenti su Juve Osimhen

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

La Juventus chiude il girone con un pareggio senza gol contro il Monaco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Osimhen

Argomenti discussi: Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l’avrei mai detto. E su Spalletti è categorico; Pazza Inter, Juve e Napoli cambiano attacco - La rassegna stampa del 24 gennaio 2026; Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie A; Pisilli show, la Juve chiude per En-Nesyri - La rassegna stampa del 23 gennaio 2026.

Juve ora Osi?Juve, ora Osi?. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla qualificazione della Juventus ai play-off della Champions League. tuttojuve.com

Festa Juve, Napoli battuto 3-0. Tuttosport in prima pagina: Bianconero bollenteBianconero bollente. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul successo conquistato. tuttomercatoweb.com

Elly disarmante: #Schlein scarica l’agente indagato e fa campagna per il referendum Dopo Greta è #Zaki il testimonial della #Flotilla #Albanese ospite al Consiglio d’Europa. Protestano FI-FdI La prima pagina Siamo in edicola #29gennaio buon - facebook.com facebook

La prima pagina del 29 gennaio 2026 #ASRoma x.com