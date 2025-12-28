Cosa era successo tra Arisa e Simona Ventura anni fa? Le chiedo scusa ho sbagliato

Arisa, ospite a Verissimo, ha nuovamente chiesto scusa a Simona Ventura per un episodio avvenuto anni fa durante la sesta edizione di X Factor. La cantante ha riconosciuto il proprio errore, evidenziando il desiderio di chiarire e ricostruire un rapporto di rispetto. Questa dichiarazione si inserisce in un percorso di confronto e riconciliazione tra le due protagoniste.

Arisa, ospite a Verissimo, chiede nuovamente scusa a Simona Ventura per uno scontro andato in scena anni fa, nella sesta edizione di X Fac tor. La cantante e la conduttrice erano parte della giuria. Un’eliminazione decisa da Simona Ventura provocò la reazione veemente di Arisa: “Sei falsa”.  Anni fa, un’eliminazione decisa da Simona Ventura scatenò la reazione impulsiva di Arisa, che in diretta televisiva le disse:  “Sei falsa”. Oggi, a distanza di anni,  la cantante ha voluto chiedere nuovamente scusa:  “Ero molto agitata in quel momento, mi sono sfogata con la persona che era più vicina a me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

