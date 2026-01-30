Chiara Ferragni minigonna e trasparenze per il ritorno all’Alta Moda

Chiara Ferragni torna a mostrarsi in pubblico con un look che non passa inosservato. La fashion influencer ha scelto una minigonna e trasparenze per il suo ritorno all’Alta Moda. Dopo il processo e il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, si sente più rilassata e pronta a riprendere la sua vita di sempre, tra sfilate e scatti sui social.

Nella vita di Chiara Ferragni sembra essere finalmente tornato il sereno. Dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, che negli ultimi anni ha inevitabilmente segnato la sua reputazione, la Regina delle Influencer è tornata nel suo habitat naturale: quello del fashion. Dopo il nuovo inizio come testimonial di Guess il passo successivo è stata l’Alta Moda e, poco casualmente, ha coinciso con la Paris Haute Couture Week appena conclusasi. Se il look total leather color marrone cioccolato sfoggiato in front row da Schiaparelli ha decisamente colto nel segno, non è certo passato inosservata la raffinata tenuta che l’imprenditrice digitale ha adottato per la sua serata parigina. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chiara Ferragni torna nel mondo della moda come nuova testimonial di GUESS, confermando la collaborazione avviata 13 anni fa.

Chiara Ferragni torna a essere protagonista nel mondo della moda come volto della nuova campagna Guess, segnando il suo ritorno alle luci dopo le recenti polemiche.

