Chiara Ferragni riparte dalla moda dopo il proscioglimento | cosa racconta il suo ritorno

Chiara Ferragni torna nel mondo della moda come nuova testimonial di GUESS, confermando la collaborazione avviata 13 anni fa. Dopo il recente proscioglimento, il suo ritorno rappresenta un passo importante nella sua carriera, segnando una ripresa professionale e un nuovo capitolo. Questa collaborazione evidenzia la continuità del suo rapporto con il brand e il suo rinnovato impegno nel settore della moda.

Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli dopo il proscioglimento, lei commenta: "Ecco qual è il suo vero problema"Chiara Ferragni è stata prosciolta nel procedimento giudiziario riguardante le operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” e “Uova di Pasqua”.

