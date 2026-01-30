Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. Warsh prenderà il posto di Jerome Powell dopo il 15 maggio, quando scade il mandato di Powell. La nomina arriva in un momento di incertezza economica e potrebbe influenzare le future decisioni della banca centrale statunitense.

Il presidente Usa Donald Trump ha indicato il nome del nuovo presidente della Federal Reserve, che entrerà in carica dopo il 15 maggio, alla scadenza del mandato di Jerome Powell. Si tratta di Kevin Warsh, 55 anni, già papabile alla presidenza Fed nel 2017, quando Trump optò per Powell, in seguito pentendosi amaramente della scelta fatta. Per cinque anni, dal 2006 al 2011, Warsh è stato membro del Consiglio dei governatori, l’organo direttivo della Fed, dopo la nomina del presidente George W. Bush. Classe 1970, origini ebraiche, è nato e cresciuto nello stato di New York. Si è laureato alla Stanford University in Politiche pubbliche ed ha poi conseguito un dottorato alla Harvard Law School, iniziando la sua carriera nella finanza con Morgan Stanley, per cui ha lavorato dal 1995 al 2002, divenendo poi direttore esecutivo del dipartimento fusioni e acquisizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Kevin Warsh, il nuovo governatore della Fed nominato da Trump

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

