che sciocchezza la scelta di ghali santo protettore dei maranza per la cerimonia delle olimpiadi

A pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi invernali, circola sui social una foto che fa discutere. Qualcuno si chiede perché abbiano scelto Ghali, considerato il protettore dei maranza, per la cerimonia di apertura. La scelta sembra strana, quasi una presa in giro, e sui social si scambiano commenti ironici e critiche. Intanto, il caso sembra senza senso, come se fosse stato preparato apposta per far parlare.

Il caso non esiste. Altrimenti non si spiega perché, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, improvvisamente mi sia imbattuta nella foto perfetta per prendere per il naso i fessi che le hanno organizzate. È una foto del 1974 in cui Mick Jagger, in grande spolvero e più allegro che mai, posa per un ritratto con Leni Riefenstahl. Una coppia che è un paradosso: la pietra rotolante della swinging London e la regista del Fuhrer. Lì per lì uno pensa a un tiro mancino dell’intelligenza artificiale, invece pare che sia proprio vera. Sir Jagger dev’essersi divertito un mondo, perché lui sì che sapeva cosa vuol dire infrangere le regole, altroché quel moralista di Lennon. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Ghali ha partecipato senza esprimere commenti su Gaza.

