Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Abodi | Non si esprimerà su Gaza La presidente dell' Ucei | Spero abbia ricevuto istruzioni

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Ghali ha partecipato senza esprimere commenti su Gaza. Abodi ha dichiarato che il rapper si limiterà a rappresentare i valori dello sport, senza interventi politici. La presidente dell'Ucei ha espresso speranza che Ghali abbia ricevuto le istruzioni appropriate. La manifestazione si concentrerà sulla condivisione dei principi di universalità, lasciando spazio alla celebrazione dello sport come linguaggio universale.

Dal palco di Sanremo 2024 il cantante aveva denunciato il genocidio, ora il suo intervento ai Giochi Milano-Cortina fa temere "equivoci". "81 anni fa l'Olocausto, non ci devono essere mistificazioni sui termini", avvisa il ministro dello Sport. E Noemi Di Segni confida in "linee guida" "Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Le caratteristiche della manifestazione saranno baricentriche sul concetto di universalità dello sport. Non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale ed etico degli interventi. Il pensiero di Ghali (che a Sanremo denunciò il genocidio a Gaza) non sarà espresso su quel palco".🔗 Leggi su Today.it

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

Milano Cortina: anche Ghali alla cerimonia di apertura. Abodi, 'Non esprimerà il suo pensiero sul palco'L'artista in veste inedita per interpretare l'Armonia. Il ministro: 'Artisti scelti per le performance, azzerati i rischi di interpretazione'. Ucei: 'Speriamo abbia ricevuto le linee guida sul ruolo d ... ansa.it

Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il ministro Abodi: «Non condividiamo il suo pensiero, che non sarà espresso su quel palco»il ministro per lo Sport e i giovani: «Evento basato sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione». Il rapper più volte ha espresso posizioni filo palestinesi, anche al Festival di S ... milano.corriere.it

