Durante il suo intervento al Senato, Meloni ha chiesto un applauso per l’assoluzione di Salvini, sottolineando il ruolo di un ministro che tutela i confini. La premier ha definito il suo lavoro fondamentale, evidenziando l’importanza di rispettare le decisioni della giustizia e valorizzando l’operato del vicepremier. Le sue parole hanno suscitato reazioni e commenti tra i presenti, alimentando il dibattito politico.

© Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, Meloni al Senato chiede un applauso per l'assoluzione di Salvini: "Un ministro che difende i confini fa il suo lavoro" "Apro queste mie brevissime repliche chiedendo un applauso per l'assoluzione del vicepremier Salvini dall'accusa infondata di sequestro di persona ". Così Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento in replica al Senato dopo aver consegnato le comunicazioni lette alla Camera in vista del Consiglio europeo. "Un ministro dell'interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più, esprimiamo la solidarietà e la nostra gioia al vicepremier", ha continuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

