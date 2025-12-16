Schlein chiede le dimissioni di Schifani | In Sicilia un sistema che condiziona concorsi sanità e fondi al sociale

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni di Renato Schifani, evidenziando un presunto sistema di condizionamenti in Sicilia. Secondo Schlein, influenze indebite interessano concorsi, sanità e fondi destinati al sociale, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e la correttezza delle decisioni politiche nella regione.

La richiesta di un passo indietro rivolta a Renato Schifani arriva ora direttamente dalla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein. Dal palco della Festa dell’Unità, da Catania ad Atreju, Schlein alza il livello dello scontro politico e chiuede a Schifani le dimissioni. Messinatoday.it I preparativi per la Camera ardente di Giorgio Napolitano al Senato Schlein contro Schifani: "Faccia un passo indietro e lasci respirare la Sicilia" - Le dichiarazioni della segretaria dem da Catania dove ha chiuso la festa regionale del Pd e ha parlato anche di salari, sanità e inflazione. cataniatoday.it

Schlein all’attacco del governo Schifani: “Faccia un passo indietro” - CATANIA – Attacco diretto della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, al governo regionale guidato da Renato Schifani. livesicilia.it

"E' nei fatti che germoglia l'alternativa. E' tempo che l'Italia ricominci a sognare e a sperare. Davanti a questa destra ossessionata dal potere, l'unità ce la chiede la gente". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea nazionale del partito. #ANSA - facebook.com facebook

Elly #Schlein all'Assemblea nazionale del Pd: “Davanti a questa destra ossessionata dal potere che ha aumentato l'austerità e le disuguaglianze. L'unità ce la chiede la gente, non il medico” @politikosit x.com