Schlein chiede le dimissioni di Schifani | In Sicilia un sistema che condiziona concorsi sanità e fondi al sociale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni di Renato Schifani, evidenziando un presunto sistema di condizionamenti in Sicilia. Secondo Schlein, influenze indebite interessano concorsi, sanità e fondi destinati al sociale, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e la correttezza delle decisioni politiche nella regione.

Immagine generica

La richiesta di un passo indietro rivolta a Renato Schifani arriva ora direttamente dalla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein. Dal palco della Festa dell’Unità,  da Catania ad Atreju, Schlein alza il livello dello scontro politico e chiuede a Schifani le dimissioni. Messinatoday.it

I preparativi per la Camera ardente di Giorgio Napolitano al Senato

Video I preparativi per la Camera ardente di Giorgio Napolitano al Senato

schlein chiede dimissioni schifaniSchlein contro Schifani: "Faccia un passo indietro e lasci respirare la Sicilia" - Le dichiarazioni della segretaria dem da Catania dove ha chiuso la festa regionale del Pd e ha parlato anche di salari, sanità e inflazione. cataniatoday.it

Schlein all’attacco del governo Schifani: “Faccia un passo indietro” - CATANIA – Attacco diretto della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, al governo regionale guidato da Renato Schifani. livesicilia.it