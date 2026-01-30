Champions Zanetti avverte l’Inter | Bodø Glimt da non sottovalutare

L’Inter si prepara ad affrontare il BodøGlimt nei playoff di Champions League. Zanetti avverte la squadra di non sottovalutare l’avversario, anche se non ci sarà uno scontro con Mourinho. La partita si avvicina e i nerazzurri sanno che devono essere concentrati al massimo per passare il turno.

Niente incrocio con José Mourinho. L’ Inter affronterà il BodøGlimt nei playoff di Champions League. Un sorteggio che per qualcuno suona come un sospiro di sollievo, ma non per chi conosce bene il calcio europeo che cresce fuori dai radar tradizionali. A lanciare l’allerta è Javier Zanetti. “ Bisognerà coprirsi bene, abbiamo visto le temperature: ci sarà molto freddo ”, scherza il vicepresidente nerazzurro, prima di entrare nel merito. “ Va fatta molta attenzione. Si è visto anche nell’ultimo turno: bisogna prepararla al meglio. L’Inter vuole essere protagonista anche in Champions ”. Zanetti guarda anche al percorso: “ Purtroppo manca quel punto con il Liverpool, ora non saremmo qui. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

