Cesena-Avellino tutto pronto al Manuzzi Mignani | Vivono di entusiasmo è una partita difficile

Tutto pronto per Cesena-Avellino, squadre in campo domenica alle ore 15 allo stadio Manuzzi. Contro gli irpini, ambiziosa neopromossa, il Cavalluccio dovrà ancora fare a meno di Bisoli. Atteso alla Fiorita un pubblico delle grandi occasioni.Queste le impressioni di mister Michele Mignani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'#Avellino potrà contare a #Cesena su un folto gruppo di tifosi sugli spalti - facebook.com Vai su Facebook

Verso #CesenaAvellino, l’ultima volta al “Manuzzi” è andata così - X Vai su X

Avellino, Biancolino: "Cesena squadra importante, ma in casa raccoglie poco. Tutino in crescita" - Avellino verso Cesena con qualche certezza in più e qualche assenza pesante. Come scrive tuttob.com

Avellino - Spezia, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Jack - Spezia, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Lo riporta primocanale.it

Biasci: "Con la Reggiana era importante vincere. I gol subiti? Stiamo lavorando. Ad Avellino sto bene, la concorrenza ci aiuta. Ora testa al Cesena" - Tommaso Biasci, attaccante dell’Avellino, ha parlato a Contatto Sport, format di Prima Tivvù. Da msn.com