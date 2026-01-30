Cernobbio quattro denunciati e multe per le violazioni alla sicurezza in un cantiere

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como hanno scoperto diverse irregolarità in un cantiere edile di Cernobbio. Durante il controllo di ieri, hanno multato le imprese per oltre 46 mila euro e denunciato quattro persone, tra titolari e responsabili, per violazioni alla sicurezza sul lavoro. La situazione ha portato a una serie di sanzioni immediate e a un intervento deciso per garantire il rispetto delle norme.

Cernobbio, 30 gennaio 2026 – Sanzioni per oltre 46mila euro e quattro persone denunciate, al termine di un controllo svolto ieri (giovedì 29 gennaio 2026) dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, in un cantiere edile di Cernobbio, in provincia di Como. Cosa è stato contestato . Le contestazioni riguardano numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare: utilizzo di attrezzature non conformi, assenza di idonee protezioni per lavori in quota, uso di attrezzature a carico di lavoratori autonomi e omesso coordinamento delle lavorazioni all'interno del cantiere oggetto di ispezione.

