La mostra gratis a Palazzo Marino
Fino a domenica 11 gennaio, è possibile visitare gratuitamente a Palazzo Marino la tradizionale mostra di Natale. Allestita in Sala Alessi, l’esposizione offre un percorso di arte italiana di qualità, proposta ogni anno come appuntamento culturale nel periodo natalizio. Un'opportunità per apprezzare opere di valore in un contesto storico, senza costi e con accesso libero durante il weekend.
C'è ancora tempo nel weekend, fino a domenica 11 gennaio, per visitare la grande mostra di Natale aperta a Palazzo Marino, l'ormai tradizionale appuntamento natalizio con la grande arte italiana che ogni anno regala ai visitatori un'esposizione straordinaria, gratuita e allestita in Sala Alessi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
A Palazzo Marino sarà possibile visitare, anche a Capodanno, la mostra gratuita che viene allestita ogni anno in Sala Alessi, il grande e storico salone di rappresentanza del Comune di Milano.
Torna dal 3 dicembre la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l'appuntamento ormai tradizionale che ogni anno regala ai milanesi e ai turisti un'esposizione straordinaria
