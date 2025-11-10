Torna la mostra di Natale a Palazzo Marino gratis | ci sarà uno dei più grandi capolavori del Rinascimento
Torna dal 3 dicembre la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale che ogni anno regala ai milanesi e ai turisti un’esposizione straordinaria, gratuita, allestita in Sala Alessi, il grande e storico salone di rappresentanza del Comune di Milano. Il Polittico di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
