Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura temporanea di un bar nel centro storico di San Giovanni Valdarno, operativa per 15 giorni. Questa misura rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illecite nei pubblici esercizi del territorio. La decisione si inserisce in un più ampio controllo delle attività commerciali per assicurare il rispetto delle normative e la tutela della comunità locale.

Nell’ambito delle attività di costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti sul territorio provinciale, finalizzate alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto la chiusura temporanea di un bar situato nel centro storico di San Giovanni Valdarno. Il provvedimento, adottato con decreto motivato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni. Il locale, nel tempo, era infatti divenuto abituale punto di ritrovo per soggetti gravati da precedenti penali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Chiuso per 15 giorni un bar nel centro storico di San Giovanni Valdarno provvedimento del Questore di Arezzo

Il Questore di Arezzo dispone la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno

Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno, a seguito di verifiche sulle normative di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. La decisione mira a garantire la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle norme di legge applicabili alle attività commerciali. La misura sarà in vigore fino a eventuali provvedimenti di riapertura, previa verifica dei requisiti richiesti.

Leggi anche: Arezzo, il Questore sospende la licenza a un bar del centro: “ritrovo di persone pericolose”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conversano (BA), bar chiuso per 15 giorni: stop deciso dal Questore - Bar chiuso a Conversano per 15 giorni su disposizione del Questore di Bari. trmtv.it