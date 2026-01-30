Sabato alle 15, la Centese affronta il Bentivoglio in un match importante di Promozione. La squadra di casa vuole continuare la serie positiva, mentre gli ospiti cercano punti per risalire la classifica. La partita si gioca in un clima acceso, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Sabato alle 15 la Centese sarà di scena a Bentivoglio per un anticipo di grande interesse nel campionato di Promozione. Una partita che vale ben più dei tre punti, per il peso tecnico, per i significati che porta con sé e per le tante storie che si intrecciano. Il Bentivoglio, allenato dal 21 ottobre da Andrea ’Briegel’ Govoni, protagonista della storica scalata dalla Prima Categoria alla Promozione, ha saputo risalire la classifica dopo un avvio complicato. Con lui in panchina sono arrivati 19 punti in 13 partite, segno di una squadra ritrovata, solida e in piena corsa. Tra i padroni di casa spicca la presenza di ben quattro ex biancoazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Centese, test delicato col Bentivoglio degli ex

Approfondimenti su Centese Test

Nella partita di Crespellano, la X Martiri è stata sconfitta dal Petroniano con un risultato minimo.

La Centese si impone sul Granamica con un risultato di 2-1, grazie a una prestazione solida e ben organizzata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Centese Test

Argomenti discussi: Centese, test delicato col Bentivoglio degli ex.

Centese, delicate test against Bentivoglio of the formerPromotion: tomorrow's early match, with Di Ruocco's team defending second place against 'Briegel' Govoni's team. sport.quotidiano.net

Centese, test delicato col Bentivoglio degli exPromozione: domani l’anticipo, con la formazione di Di Ruocco che deve difendere il secondo posto contro l’undici di ’Briegel’ Govoni. sport.quotidiano.net

Calcio Campionato di Promozione CENTESE - MASI TORELLO Domenica 25, al G&G Stadium, la Centese affronterà alle ore 14.30 il Masi Torello per proseguire la meravigliosa scalata alla classifica - facebook.com facebook