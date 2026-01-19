Promozione Centese ci pensa Belicchi Vittoria pesante col Granamica

La Centese si impone sul Granamica con un risultato di 2-1, grazie a una prestazione solida e ben organizzata. La partita ha visto protagonisti giocatori come Roda, Orsini, Vandelli e Tassinari, che hanno contribuito alla vittoria della squadra. Questa promozione rappresenta un passo importante per la Centese, confermando il buon lavoro svolto e la determinazione nel perseguire i propri obiettivi stagionali.

Granamica 1 Centese 2 GRANAMICA: Roda, Curiale (25’ pt Orsini), Vandelli, Tiengo (45’ st Akkari), Gomes, Zaccarelli, De Luca (45’ st Rossi), Tassinari, Martuzzi, Baldazzi, Pizzirani (45’ st Ciampa). All.: Valtorta. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Marchesini (28’ st Belicchi), Sassu, Baravelli (16’ st Fabbri), Toffano (21’ st Titone), Bonvicini, Grygiel (45’ st Barbieri). All.: Govoni. Arbitro: Fornabaio di Ravenna. Reti: 11’ st Kourouma (C), 20’ st rig. Baldazzi (G), 45’ st Belicchi (C) Note: ammoniti: De Luca (G), Tassinari (G), Pizzirani (G), Sassu (C). LA CENTESE conquista una vittoria preziosa e sofferta sul campo del Granamica al termine di una gara intensa, segnata da episodi contestati e da un ritmo elevato per tutti i novanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Centese, ci pensa Belicchi. Vittoria pesante col Granamica Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca Masi

Oggi in Promozione si disputano due incontri: la Centese affronta in trasferta il Granamica, mentre l’X Martiri gioca in casa contro la capolista. Il Gallo osserva il turno di riposo, mentre ieri si è concluso l’anticipo tra Masi Torello Voghiera e Casumaro, con quest’ultimo che ha conquistato i tre punti. Questi incontri completano il quadro delle sfide in programma nel campionato di oggi. Leggi anche: Promozione: nell’anticipo la centese la spunta 1-2 con l’atletico castenaso. Il Granamica cerca la speranza in casa dello Sparta Castelbolognese Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa - In Promozione il colpaccio di giornata è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che contro ogni pronostico sbanca Bentivoglio fermando subito la corsa di una delle favorite per la vittoria del ... ilrestodelcarlino.it Calcio Campionato di Promozione CENTESE, TRE PUNTI DI CUORE: 2-1 AL FELSINA Dopo lo stop per neve della prima giornata, i biancazzurri tornano in campo e conquistano il primo successo del girone di ritorno. Mercoledì 14/1 trasferta notturna a Caste - facebook.com facebook

