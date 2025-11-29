La storia di Carmine Luciano carabiniere centenario
Nato nel gennaio 2026 a Napoli, vive ad Aquara (Salerno), nel cuore del Cilento. Ha appena votato alle regionali in Campania e lancia un appello: "E' un diritto e un dovere dei cittadini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
