C’È da prepararsi per l’Urbino Simone Bonacci | Montefano siamo quarti ma pensiamo a salvarci

Il Montefano si prepara alla sfida contro l’Urbino. Simone Bonacci, allenatore della squadra, dice che sono quarti in classifica e che l’obiettivo principale resta la salvezza. “Siamo in linea con quanto volevamo, ci servono circa 12 punti per garantirci l’Eccellenza”, spiega Bonacci. La squadra punta a raccogliere punti nelle prossime partite per raggiungere la permanenza.

"Siamo in linea con l’obiettivo, adesso ci mancano circa 12 punti per assicurarci la permanenza in Eccellenza ". È quanto dice Simone Bonacci, attaccante di un Montefano che occupa il quarto posto. "La classifica è cortissima e c’è da stare molto attenti". Domenica i viola affronteranno l’ Urbino allenato dall’ex Nico Mariani. "Ci attende una gara importante, l’Urbino – risponde – vorrà riscattare la sconfitta con il K Sport e farà di tutto per risalire la china. Il valore dell’Urbino non è rispecchiato dalla classifica, di certo Mariani preparerà la sfida in modo maniacale". Finora il Montefano sul suo campo ha tenuto un ritmo considerevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Montefano torna in campo dopo la pausa, con Bonacci e Ferretti nuovamente disponibili per la sfida contro il Matelica.

