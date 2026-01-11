Il Montefano torna in campo dopo la pausa, con Bonacci e Ferretti nuovamente disponibili per la sfida contro il Matelica. Durante le festività, la squadra ha svolto allenamenti completi, come confermato dal tecnico Lorenzo Bilò. Restano da valutare le condizioni di Frulla, ma la formazione si presenta con elementi pronti a dare il massimo per proseguire il cammino stagionale.

Il Montefano riparte dopo la sosta con un Bonacci e un Ferretti in più nel match contro il Matelica. "Durante le festività – spiega Lorenzo Bilò, tecnico dei viola – abbiamo lavorato al completo e per oggi sopno da valutare le condizioni di Frulla". Il Montefano riceve il Matelica. "È un avversario da affrontare con attenzione, loro dovrebbero avere recuperato Pedrini, un giocatore che sposta gli equilibri, si tratta di una formazione che ha tanta qualità sul piano offensivo con Mengani e D’Errico abili anche ad attaccare la profondità". Il tecnico spiega cosa servirà. "Penso che loro accetteranno il nostro palleggio e ripartiranno all’attacco appena rubano palla perché hanno dimostrato di fare male nei contropiedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Montefano. Tornano disponibili. Bonacci e Ferretti

Leggi anche: Eccellenza. Bonacci: "Montefano secondo, ma pensiano alla salvezza»

Leggi anche: Vis Casilina calcio, Ferretti: “Qui ho trovato un gruppo di ragazzi di qualità”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il derby. Montefano-Matelica a caccia di conferme; Il derby Montefano-Matelica a caccia di conferme.

Qui Montefano, tornano disponibili Bonacci e Ferretti - "Durante le festività – spiega Lorenzo Bilò, tecnico dei viola – abbiamo lavorato al completo e per ... msn.com