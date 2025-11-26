Eccellenza Bonacci | Montefano secondo ma pensiano alla salvezza

"Adesso la classifica non si guarda a differenza dei punti". Tuttavia il presidente Stefano Bonacci è al secondo posto in Eccellenza con il suo Montefano. "Abbiamo infilato tre vittorie – osserva – e siamo nei playoff, ma basta un niente per ritrovarsi più sotto in una classifica corta. Io guardo i punti per tagliare il traguardo della permanenza nella categoria, non penso che quest’anno la quota salvezza sia altissima per cui potrebbero essere sufficienti 35 punti, ma noi pensiamo a 40 per stare tranquilli". E così i viola sono a metà strada quando mancano ancora tre giornate alla fine del girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

