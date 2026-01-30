Catanesi in trasferta si fingono carabinieri e chiedono soldi a un anziano | truffa sventata

Due giovani di 27 anni sono stati arrestati a Lascari, in provincia di Palermo, dai carabinieri. Si erano fatti passare per carabinieri e avevano cercato di truffare un anziano del luogo chiedendogli dei soldi. La truffa è stata fermata prima che potesse andare in porto.

Scoperto il tentativo di raggiro da parte di due 27enni in provincia di Palermo. La vittima si è rivolta al parroco del paese, che ha poi avvisato i militari dell'Arma Due 27enni della provincia di Catania sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Lascari, in provincia di Palermo, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano del posto. I due giovani avrebbero tentato di mettere in atto il raggiro secondo lo schema della cosiddetta “truffa del finto carabiniere”, senza però riuscirci. L'uomo, infatti, insospettito, ha raccontato tutto al parroco del paese che ha poi allertato i militari.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

