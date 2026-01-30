Catanesi in trasferta a Lascari si fingono carabinieri e chiedono soldi a un anziano | arrestati per truffa

Due giovani di 27 anni della provincia di Catania sono stati fermati dai carabinieri di Lascari. Si erano vestiti da carabinieri e avevano cercato di raggirare un anziano del posto, chiedendogli soldi. L’uomo ha capito subito che si trattava di truffa e ha chiamato i militari, che li hanno arrestati sul posto.

Scoperto il tentativo di raggiro da parte di due 27enni. La vittima si è rivolta al parroco del paese, che ha poi avvisato i militari dell'Arma Due 27enni della provincia di Catania sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Lascari, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano del posto. I due giovani avrebbero tentato di mettere in atto il raggiro secondo lo schema della cosiddetta “truffa del finto carabiniere”, senza però riuscirci. L'uomo, infatti, insospettito, ha raccontato tutto al parroco del paese che ha poi allertato i militari. L'operazione è stata condotta insieme al personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cefalù.🔗 Leggi su Palermotoday.it

